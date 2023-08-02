Пожар в гаражном кооперативе площадью 800 кв м потушили в Иркутске 2 августа Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Утром 2 августа в Иркутске произошел пожар в гаражном кооперативе "Иркут". По адресу на улице Рябикова выезжали семь пожарных расчётов. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров, при этом осложняло работу спасателей наличие кровли из металлопрофиля. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Из гаражей эвакуировано восемь автомобилей, - поделились в ведомстве.

В 7:54 огонь был потушен. Никто не пострадал.

Напомним, ранее полиция Иркутска завершила поиски 15-летнего подростка. О его исчезновении стало известно накануне, вечером 1 августа.