Следком проводит проверку из-за столкновения самолёта со стаей птиц в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортные следователи проводят проверку из-за столкновения самолёта со стаей птиц. Утром 2 августа экипаж направлявшегося в Якутск Airbus А320 принял решение вернуться на стоянку аэропорта вылета в Иркутске. По уточненным данным, на борту в этот момент находились 140 пассажиров, из них 16 детей и подростков, а также 6 членов экипажа.

- Посадка произведена благополучно, никто не пострадал. Причиной посадки воздушного судна явилось столкновение со стаей птиц при наборе высоты, - рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сотрудники таможенного поста в аэропорту Иркутска обнаружили в дорожной сумке пассажира охотничий нож в ножнах.