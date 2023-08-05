Суд обязал администрацию Слюдянского района завершить строительство школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура через суд обязала администрацию Слюдянского района завершить строительство школы на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление в Слюдянке. Во время проверки правоохранителями было установлено, что чиновники не приняли мер по контролю за работами. Подрядная организация не сдала объект в срок.

- На этом основании прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Слюдянского муниципального района по отсутствию контроля за исполнением работ по капитальному строительству учреждения, возложении обязанности по принятию мер к завершению капитального строительства указанного объекта. Слюдянским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Напомним, перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в заказном убийстве 20-летней давности. По данным следствия, в 2003 году криминальный авторитет Братска обратился ко главарям банд из Иркутска, чтобы те за денежное вознаграждение расправились с руководителем предприятия. Спустя два месяца преступники застрелили жертву из обреза.