Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 3:10

Суд обязал администрацию Слюдянского района завершить строительство школы

Административное исковое заявление направила прокуратура
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Суд обязал администрацию Слюдянского района завершить строительство школы

Суд обязал администрацию Слюдянского района завершить строительство школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура через суд обязала администрацию Слюдянского района завершить строительство школы на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление в Слюдянке. Во время проверки правоохранителями было установлено, что чиновники не приняли мер по контролю за работами. Подрядная организация не сдала объект в срок.

- На этом основании прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Слюдянского муниципального района по отсутствию контроля за исполнением работ по капитальному строительству учреждения, возложении обязанности по принятию мер к завершению капитального строительства указанного объекта. Слюдянским районным судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Напомним, перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в заказном убийстве 20-летней давности. По данным следствия, в 2003 году криминальный авторитет Братска обратился ко главарям банд из Иркутска, чтобы те за денежное вознаграждение расправились с руководителем предприятия. Спустя два месяца преступники застрелили жертву из обреза.