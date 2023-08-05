15 дворов отремонтировали в Октябрьском округе Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Октябрьском округе Иркутска привели в порядок 15 дворов. Готовность еще восьми оценивается от 80 до 95%. Работы выполняют по муниципальной программе. Всего до 1 сентября запланировано обновление 38 придомовых площадок. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Перечень дворовых территорий формировали совместно с депутатами городской Думы, - говорят в мэрии. - По муниципальной программе, как правило, асфальтируют проезды и тротуары, устанавливают ограждения, лавочки, урны и вазоны, выполняют озеленение и санитарную обрезку деревьев, при необходимости меняют освещение, обустраивают парковки и контейнерные площадки.

Также на территории округа благоустраивают четыре двора по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, прокуратура через суд обязала администрацию Слюдянского района завершить строительство школы на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление в Слюдянке. Во время проверки правоохранителями было установлено, что чиновники не приняли мер по контролю за работами.