Отключение света в Иркутске 7 августа Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключение света в Иркутске 7 августа будет ограничено по двум улицам из-за подрезки деревьев. Об этом сообщили в ответственной за энергосбыт компании.

Отключение света в Иркутске 7 августа

Перебои с электричеством ожидаются на улицах Октябрьского района города. Света не будет в некоторых домах по улице Володарского и Карла Либкнехта. Точные адреса компания представила в виде таблиц.

Отключение света в Иркутске 7 августа будет с 10:00 до 16:00. Компания предупреждает, что в плане работ могут возникнуть корректировки при влиянии метеоусловий или выявлении дефектов на рабочем оборудовании.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Октябрьском районе Иркутска отремонтировали 15 дворов.