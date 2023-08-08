Стала известна очередность партий в бюллетене на выборах в Заксобрание по Иркутской области

Стала известна очередность партий в бюллетене на выборах Заксобрания по Иркутской области Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

По результатам жеребьевки определена очередность партий и их эмблем в бюллетене по Иркутской области на выборах депутатов Законодательного Собрания. Об этом сообщают на официальном сайте избирательной комиссии региона.

Партии будут размещены согласно списку:

1) КПРФ

2) «Новые люди»

3) «Единая Россия»

4) «Справедливая Россия – За правду»

5) «Гражданская Платформа»

6) ЛДПР

7) Российская партия свободы и справедливости

- Избирательная комиссия области завершила прием документов для регистрации партий на выборах депутатов Законодательного собрания региона. Единый день голосования назначен на 10 сентября 2023 года, - напоминают в избирательной комиссии.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что около 33 миллионов выделили на ремонт стадионов в школах Иркутской области.