На трассе Братск-Усть-Илимск появился второй пункт весового контроля

С 14 августа по 14 октября пункт будет работать в тестовом режиме. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На трассе Братск-Усть-Илимск со стороны Братска (23 километр) организован новый пункт весогабаритного контроля. Он оборудован автоматической системой измерения веса и габаритов проезжающего транспорта, скорость, осевые нагрузки, число осей и расстояние между ними. О необходимости такого контроля говорил губернатор иркутской области Игорь Кобзев, ведь дорогу постоянно ремонтируют, а большегрузный транспорт, активно ее использующий, наносит существенный ущерб

ОГКУ «Дирекция автодорог» поясняет, что первые три месяца, то есть с 14 августа по 14 октября, пункт будет работать в тестовом режиме. Это значит, что штрафы за нарушение требований пока выписываться не будут. Результаты измерений автовладельцы могут найти на сайте dor38.ru. Будет время принять меры, чтобы не нарушать требований.

Общая протяженность автодороги Братск – Усть-Илимск составляет почти 250 км. В этом году в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги” проводится ремонт сразу нескольких ее участков, всего заменят асфальт на почти 10 километрах трассы. На это из федерального бюджета направлено 214,2 млн рублей.