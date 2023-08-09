В Тулунском районе 19-летний автомобилист насмерть сбил на трассе пешехода Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

На автодороге «Сибирь» в Тулунском районе 19-летний водитель автомобиля наехал на мужчину, который находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- Водитель автомобиля ехал из Бурятии в Красноярск. В пути находился более 8 часов. В условиях усталости и плохой видимости, он не смог вовремя избежать дорожно-транспортного происшествия, - сообщают в Госавтоинспекции по региону.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о ремонтных работах на дороге Тайшет – Чуна – Братск. Ремонт будет вестись с 2023 по 2027 годы.