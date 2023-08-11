Ремонтные работы проведут в 10 оздоровительных лагерях Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области идет ремонт 10 оздоровительных лагерей и еще в шесть учреждениях обновят оборудование. На ремонт выделили 27,7 миллионов рублей из бюджета области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Министерство социального развития, опеки и попечительства выделило еще 88 миллионов рублей на ремонт подведомственных учреждений и приобретение модульных сооружений. Уже установили спальные корпуса в лагерях «Ромашка» и «Солнышко» в Шелеховском районе, - сообщают в правительстве Иркутской области.

Кроме того, путевки для двоих детей в осеннюю смену в лагере «Ольхинский» получила иркутянка, которая во время прямой линии с губернатором региона Игорем Кобзевым рассказала, что не смогла получить летом путевки в лагерь «Солнечный» из-за нехватки мест для детей в лагерях.