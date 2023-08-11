В Усольском районе ограничат движение транспорта на дороге Тельма-Раздолье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усольском районе ограничили движение транспорта на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» Из-за ремонтных работ на участке с 8 по 14 километр автодороги. Об этом сообщили на официальном сайте ОГКУ «Дирекция автодорог».

- До 7 сентября вводится временное прекращение движения транспортных средств на участке с 8 по 14 километр автодороги Тельма-Раздолье. Решение принято в целях безопасности, - сообщают в учреждении.

До сентября на трассе будут проводиться работы по устройству земляного полотна и слоев дорожной одежды. Проехать можно будет через автомобильную дорогу «Подъезд к поселку Тюменск»

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что ремонтные работы проведут в 10 оздоровительных лагерях Иркутской области