Мэр Саянска облачился в костюм Остапа Бендера на празднование Дня города

12 августа в Саянске отмечают День города. Фото: телеграм-канал Олега Боровского

12 августа в Саянске отмечают День города. По старой традиции в этот день проводится яркий карнавал. Во главе шествия – мэр города Олег Боровский. В этом году он встречает гостей в костюме героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Остапа Бендера. Фотографиями с карнавала Олег Боровский поделился в своем телеграм-канале.

- Живи наш Саянск, процветай развивайся и все будем счастливы мы, - говорится в сообщении градоначальника.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о семи самых необычных образах Олега Боровского. В разные годы мэр Саянска перевоплощался в Снеговика, Царя Салтана, Деда Мороза, подсолнуха, Бывалого из «Кавказкой пленницы». С каждым разом жители региона отмечают креативность градоначальника.