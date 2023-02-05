Снеговик, Царь Салтан, подсолнух. 7 самых необычных костюмов мэра Саянска Олега Боровского

В каких только образах ни выходил мэр в город. Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

- Как вам мои наряды? - спрашивает мэр Саянска Олег Боровский подписчиков своего Телеграм-канала.

А те и рады ответить:

- Наряды - огонь! Ни один градоначальник в стране не имеет такого гардероба!

- Молодец! Позитива много не бывает.

Действительно, судя по подборке фотографий, которые выложил на канале Олег Боровский, его костюмам стоит позавидовать. Но речь вовсе не о строгих смокингах и офисных галстуках, в которых положено ходить чиновникам, а о костюмах… снеговика, подсолнуха, капитана, космонавта, пионера и даже Бывалого из «Кавказской пленницы»!

Подсолнух - почему бы и нет? Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

Образ Бывалого мэру тоже к лицу. Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

Когда в городе отмечают какой-либо праздник, мэр обязательно соблюдает «дресс-код». Больше всего, например, саянцам запомнилось, как он вышел на улицы в костюме царя Салтана. Да что там - вся страна удивилась.

Саянцы говорят, что День города удался. Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

- У нас в честь Дня города прошло карнавальное шествие: "В сказочном царстве, в саянском государстве". А в таком сюжете мэр кто? Ясное дело, царь. Учитывая, что за свою бытность мэром я кем только ни наряжался - в любом виде узнают, - рассказывал «КП»-Иркутск Олег Боровский.

Горожанам карнавальное шествие понравилось. Были там и девушки в народных костюмах, и славный дядька Черномор. Праздник удался! Костюм мэру, кстати, сшили в местном доме культуры.

А под Новый год на большую планерку в администрации города он пришел в образе Деда Мороза, чтобы создать праздничное настроение. Поправляя пышную белую бороду, подводил итоги года и озвучивал планы на 2023-й.

Новогоднее настроение даже во время планерки. Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

Теперь мэр попросил у себя в Телеграм-канале подкинуть идей, в каком костюме в следующий раз предстать перед саянцами.

- Нам бы такого креативного мэра, а то мы у своего даже имени не знаем, - шутят в комментариях подписчики из других городов страны.

В Деда Мороза догадается нарядиться каждый, а в Снеговика? Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

А может, космонавт?! Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

Напомним, что Олег Боровский прославился на всю страну еще во время пандемии коронавируса, отказавшись вводить карантин в городе и встав на защиту малого бизнеса.

А недавно он решил на спор похудеть со 196 килограммов. За два месяца ему удалось сбросить 10 килограммов. В интервью «КП»-Иркутск мэр рассказывал, как ему удается избавляться от лишнего веса.

Или морской капитан, хоть моря в Саянске и нет. Фото: ТГ-канал Олега Боровского.

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