«Рот зашить и замок на холодильник повесить»: как мэр Саянска Олег Боровский будет худеть на спор со 195 килограммов

Цель - сбросить 30 кг к лету Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Олег Боровский - личность знаменитая. Будучи мэром маленького таежного городка Саянска, что в Иркутской области, он прославился на всю страну. В 2020-м году, когда все и вся закрывалось на карантин из-за коронавируса, мэр (единственный в России!) заявил, что не будет останавливать работу кафе, фитнес-центров, парикмахерских и прочего бизнеса, поскольку хочет защитить избирателей от нищеты и безработицы.

И в своем городе его действительно любят, что для чиновника - редкость. Когда в конце октября Олег Боровский загремел в больницу Иркутска с подозрением на инфаркт, саянцы заволновались и желали ему в здоровья и скорейшего возвращения. А врачи после полного обследования вынесли строгий вердикт - нужно худеть.

- Мой вес сейчас - 195 кг, - признается "КП"-Иркутск Олег Боровский. - Мечтаю к лету сбросить хотя бы 30 кг, до 165.

А чтобы точно добиться результата, он заключил пари с мэром соседнего города Черемхово Вадимом Семеновым, когда тот навещал его в больнице. Семенов несколько лет назад сам сбросил около 40 кг!

- Я его и спрашиваю, как похудеть? - рассказывает Олег Боровский. - А он отвечает: "Рот зашить и замок на холодильник повесить!" Так что теперь у меня жесткая диета. Гречка, замоченная на ночь в воде или кефире, отварная говядина, белая рыба на пару. Пока держусь!

Признается, что сложновато отказаться от любимых блюд - например, картошечки со свининой. На жареное, копченое, жирное, сладкое - табу. Так сказали врачи. Хотя лишний вес у него - не от переедания, а по состоянию здоровья, из-за нарушения обмена веществ.

- Так что ради здоровья придется потерпеть диету, - бодро говорит мэр. - Раньше, например, очень любил печь хлеб, а теперь научился готовить… полезный домашний йогурт в мультиварке! Спорт? Пока не рекомендуется, но начну хотя бы ходить по беговой дорожке. Все-таки хочется продлить свой "срок годности" и подольше поработать на благо города!

Сибиряки уверены, что мэр слово сдержит. Тем более, что это не первое его пари. Поскольку 17 ноября - международный день отказа от курения, Олег Боровский вспомнил, как шесть лет назад бросил курить. Поспорил он тогда с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко.

- Сергей Владимирович отмечал на теплоходе день рождения. В путешествии по Байкалу у нас возник спор. У меня уже тогда был кашель курильщика, - написал мэр Саянска. - Мужики взяли меня на «слабо», без подготовки, здесь и сейчас бросить курить. По возвращению на берег я выкурил одну за одной две сигареты, смял пачку и выбросил в урну со словами: «Это последние!».

Пришлось, конечно, немного помучиться, но к сигаретам он больше не притрагивался. И другим советует бросить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Поправляйтесь, вас ждут дома!": Мэр Саянска Олег Боровский госпитализирован в больницу в Иркутске

Мэр Саянска Олег Боровский попал в больницу с подозрением на инфаркт (подробности)

Аз есмь царь: мэр сибирского городка Саянска Олег Боровский примерил костюм царя Салтана

Мэр Саянска Олег Боровский на дне города примерил костюм царя (подробности)

Олег Боровский: Саянский бизнес процветает

Мэр таежного города рассказал, повлияют ли санкции на местные предприятия (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.