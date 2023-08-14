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НовостиПроисшествия14 августа 2023 1:26

7- летний мальчик погиб в аварии в Ольхонском районе

Авария произошла из-за съезда автомобиля с проезжей части
Таисия ЧЕМИСОВА
7- летний мальчик погиб в аварии в Ольхонском районе

7- летний мальчик погиб в аварии в Ольхонском районе

Фото: Прокуратура Иркутской области

7-летний ребенок погиб в аварии на 65 км трассы «Баяндай-Еланцы-Хужир» в Ольхонском районе. Из-за съезда с трассы автомобиль «Тойота-Калдина» опрокинулся. В салоне находилась семья с тремя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- С полученными травмами 7-летний мальчика доставили в местную больницу, где он позже скончался от полученных травм. Причины и условия произошедшего устанавливаются, - сообщают в прокуратуре.

Прокуратурой Иркутской области будут приняты меры по безопасности дорожного движения и соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что фура въехала в заграждение из-за отказа тормозов на Култукском тракте.