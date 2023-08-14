Спасатели в Братске сняли 60-летнюю женщину с чердака

Фото: пресс-служба пожарно-спасательной службы Иркутской области

11 августа группа спасателей Северо-Западного ПСО сняла 60-летнюю женщину с чердака в Братске. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Группа спасателей выехала на улицу Гидростроителей в Братске, чтобы оказать помощь женщине 1963 года рождения, которая забравшись на чердак двухэтажного многоквартирного дома, не смогла спуститься самостоятельно, - рассказывают в ведомстве.

Женщину эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения и передали родственникам.

Напомним, ранее КП Иркутск писала о том, что в Братске определят уровень выбросов от автомобилей.