16 взрослых и 8 детей пострадали в ДТП в Иркутском районе за неделю Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

С 7 по 13 августа 2023 года на дорогах Иркутска и Иркутского района было зарегистрировано 22 ДТП, в которых пострадало 16 взрослых и 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

- Среди дорожно-транспортных происшествий произошло 10 столкновений транспортных средств, пять наездов на пешеходов, четыре наезда на препятствия, два падения пассажиров и одно опрокидывание транспорта, - сообщают в Госавтоинспекции

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех соблюдать правила и уважать всех участников дорожного движения.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Братска, у которого изъяли автомобиль за вождение в состоянии алкогольного опьянения.