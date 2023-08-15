Движение автомобилей перекроют на Култукском тракте 16 августа
Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»
Движение автомобилей перекроют на Култукском тракте 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
- 16 августа с 14:00 до 14:40 будет перекрыто движение автомобильного транспорта на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Ограничение будет действовать на 92 километре дороги, - сообщают в управлении.
Автомобильное движение перекроют из-за строительных работ над проезжей частью.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в ДТП по Иркутскому району за неделю пострадали 16 взрослых и восемь детей.