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НовостиПроисшествия16 августа 2023 4:32

43-летняя женщина погибла в ДТП в Братском районе

Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести
Таисия ЧЕМИСОВА
43-летняя женщина погибла в ДТП в Братском районе

43-летняя женщина погибла в ДТП в Братском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братском районе 35-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис» не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате этого 43-летняя пассажирка погибла, не дождавшись приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инцидент произошел ночью 16 августа на 204 километре федеральной автодороги «Вилюй». Водитель автомобиля и еще один пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в региональном МВД.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины произошедшего ДТП.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что жителя Усолья-Сибирского приговорили к 20 годам колонии за детскую порнографию.