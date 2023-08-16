Мотоциклист погиб в ДТП в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дорожно-транспортное происшествие с мотоциклистом произошло вечером 15 августа на федеральной автодороге «Вилюй» в районе 560 километра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации водитель не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся. При этом у мужчины не было ни шлема, ни защитной экипировки. Он получил травмы от которых скончался, не дождавшись приезда медиков, - сообщают в региональном МВД.

Как выяснилось, погибший сел за руль, не имея водительского удостоверения. Кроме того, мотоцикл не был зарегистрирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о ДТП в Братском районе, в котором погибла 43-летняя женщина.