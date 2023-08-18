Погода в Иркутской области 18 августа 2023 года будет облачной Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улице заметно похолодало, чувствуется приближение осени. Хочется насладиться последними лучами летнего солнца. Однако, по словам синоптиков, погода в Иркутской области 18 августа 2023 года будет облачной и слегка дождливой.

Погода в Иркутской области 18 августа 2023 года

- Переменная облачность и кратковременные дожди охватят весь регион. В Казачинско-Ленском, Киренском, Катангском и северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы, северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, температура +17…+22… При облачной погоде +9…+14 градусов, - сообщают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Иркутске 18 августа ожидается переменная облачность и слабый дождь. Ветер северо-восточный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +22… А при облачной погоде до +14...

Кроме того, на реке Китой ожидается повышение воды на 60-80 см, а на реках Лена и Киренга уровень воды поднимется до 20-70 см.