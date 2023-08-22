Иркутские пожарные вернулись домой после тушения лесных пожаров на Ямале Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В тушении крупных лесных пожаров в Надымском районе Ямала по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева работала группа из 53 десантников-пожарных из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В течение 20 дней пожарные совершили более 120 спусков к местам тушения, приняли участие в ликвидации пожаров на площади 3,5 тыс га.

- Надеемся, что полученный опыт тушения лесных пожаров в других ландшафтных условиях, иркутские пожарные смогут применять для сохранения природы региона. Такие выезды работают на усиление лесопожарных формирований и повышение их эффективности, - прокомментировал заместитель председателя регионального правительства Владимир Читоркин.

В Иркутской области на 22 августа лесных пожаров не зарегистрировано, последнее возгорание ликвидировали 15 августа в Бодайбинском районе.