Три самолета перенаправили в аэропорт в Улан-Удэ Фото: Мария ЛЕНЦ

Три самолета не смогли приземлиться в Иркутском аэропорту из-за густого тумана, окутавшего город. Это два самолета из Домодедово и один - из Новосибирска. Пилоты вынуждены были совершить посадку в Улан-Удэ. Информацию об этом можно увидеть в расписании самолетов на сайте Иркутского аэропорта.

Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана. Фото: Международный аэропорт "Иркутск"

- Аэропорт Улан-Удэ сегодня опять работает запасным для Иркутска. Нестабильная погода осенью делает своё дело, а мы ждём улучшения погоды, - сообщает генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об иркутских пожарных, которые вернулись домой после тушения лесных пожаров на Ямале.