В Иркутской области ведется уборка зерновых культур Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Хозяйства в девяти районах Иркутской области уже приступили к уборке зерновых культур. В основном с поля собирают ячмень и пшеницу. В этом году в области посеяно 390,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской области.

- Площадь под ячменем в этом году увеличилась на 3% и составила более 88 тыс. га. Площадь под зернобобовыми культурами выросла на 85% по сравнению с прошлым годом и достигла 9 тыс. га, что больше на 4 тыс. га, - говорят в правительстве.

По последним данным на 21 августа, уже убрано 5,6 тыс. га ячменя первых сроков сева, а общий сбор зерна составил около 16 тыс. тонн. Пшеницу уже убрали на 170 га и собрали 455 тонн зерна. Урожайность зерновых культур выше прошлогодней на почти 10% и составляет 28,4 ц/га. Большинство полей достигли восковой стадии зерновых, а некоторые уже полностью спелые. Массовая уборка зерновых культур начнется в первой декаде сентября.

Также продолжается заготовка кормов. Заготовлено 90 тыс. тонн сена, что составляет 45% от запланированных объемов. Сенажа заготовлено 203 тыс. тонн или 71% от запланированных объемов. Заготовлено также 24 тыс. тонн силоса.