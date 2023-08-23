Три проекта из Шелехова претендуют на победу в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа»

Фото: Пресс-служба ИркАЗ.

Центр социальных программ РУСАЛа подвёл промежуточные итоги конкурса проектов социального воздействия, направленного на поддержку, развитие и повышение качества жизни в малых населённых пунктах. на получение гранта.

В шорт-лист попали 28 проектов, которые прошли техническую экспертизу и получили самые высокие баллы при оценке независимыми экспертами. Три проекта - из Шелехова.

Всего для участия в конкурсе было подано 89 заявок.

На следующем этапе проектным командам предстоят общественные защиты, которые пройдут с 23 по 25 августа. Номинанты представят экспертам свои инициативы в формате мини-презентаций. Экспертами выступят представители компании РУСАЛ, местных органов власти и общественности.

Сразу после защит на сайте Центра социальных программ РУСАЛа 25 августа начнется открытое онлайн-голосование: все желающие смогут ознакомиться с проектами и отдать свой голос за понравившийся. А после завершения всех этапов конкурсная комиссия подведёт итоги и определит победителей, которые получат гранты до 3 млн рублей на реализацию своих проектов.

Первый грантовый конкурс проектов социального воздействия «Устойчивые города РУСАЛа» для НКО, социальных предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений социальной сферы стартовал в этом году в рамках реализации Стратегии социальных инвестиций компании. При его разработке за основу был взят Индекс устойчивого развития городов ответственности – аналитический инструмент, позволяющий оценивать привлекательность городов для жизни и работы, выявлять требующие повышенного внимания сферы, а также анализировать эффективность инвестиций и уже реализованных проектов.

С опорой на Индекс были определены основные направления и города-участники конкурса. В географию грантового конкурса вошли 11 территорий ответственности РУСАЛа: города Братск, Тайшет, Шелехов, а также Тайшетский и Шелеховский районы Иркутской области; город Ачинск и посёлок Таежный Красноярского края; посёлок Белогорск Кемеровской области; город Сорск республики Хакасия; город Каменск-Уральский Свердловской области и город Бокситогорск Ленинградской области.

БО Фонд «Центр социальных программ» один из крупнейших российских некоммерческих фондов, создан в 2004 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Фонд обеспечивает финансирование всех социальных программам РУСАЛа на территории РФ. Основной задачей фонда является выявление и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив.