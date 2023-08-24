Капремонт детского сада в Черемховском районе закончили раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт детского сада в селе Парфеново Черемховского района закончили раньше срока. Своих детей туда возят жители десяти ближайших населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

- Детский сад рассчитан на 110 мест. Зданию давно нужен был капитальный ремонт, к нему приступили в мае прошлого года. Подрядчики полностью поменяли сеть канализации, отопления, вентиляцию, кровлю и установили собственный теплоузел. Кроме того, купили новую мебель. На все это ушло около 74 миллионов рублей, - рассказывают в Заксобрании.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске проводится замена трамвайных путей на улицах Ленина и Горького.