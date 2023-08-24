В Иркутске в сентябре состоится фестиваль "Звездная ладья" Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Фестиваль деревянных изделий "Звездная ладья" состоится в Иркутске с 4 по 10 сентября в рамках Дней русской духовности и культуры "Сияние России". Тема фестиваля в этом году - "Лики Прибайкалья". Мастеров и команды приглашают принять участие. Об этом сообщает WEACOM.RU.

Заявки на участие и эскизы работ принимаются до 31 августа. Каждый автор может представить несколько проектов.

Участниками фестиваля станут как известные мастера резьбы по дереву, так и начинающие, включая студентов колледжа архитектуры и строительства. Фестиваль продлится семь дней и будет посвящен созданию объемных скульптур из сосны или полноценных деревянных композиций. Народный мастер Иркутской области Евгений Мирский поделится своим опытом с участниками.

Открытие фестиваля запланировано на 4 сентября в 14:00, а закрытие - 10 сентября в 14:00. Победителей определит жюри, которое будет оценивать оригинальность замысла, детальность проработки, композиционную целостность и выразительность.

Место проведения фестиваля - ул. Декабрьских Событий, 102. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 20-44-94, 20-51-69.

Место проведения фестиваля - ул. Декабрьских Событий, 102. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 20-44-94, 20-51-69.