Строительство теплового луча в Иркутске начнется в сентябре Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В сентябре в Иркутске начнется строительство теплового луча. В течение трех лет планируется построить более 5,5 км тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Тепловой луч – это важный шаг для улучшения экологической обстановки в региональном центре. Такой проект позволит вывести из эксплуатации семь угольных и мазутных котельных на территории предместья Рабочего, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На улице Баррикад работы разделят на четыре этапа. На Ядринцева от пересечения с Советской до перехода через Ушаковку проложат 1,1 км тепловых сетей, а в районе пересечения улиц Ядринцева и Лызина планируют запустить перекачивающую насосную станцию.

Во время строительства, в городе будут организованы временные схемы движения транспорта.