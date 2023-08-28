Вакцинация против гриппа стартует в Иркутской области с 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая вакцинация против гриппа начнется в Иркутской области с первого сентября. В связи с этим в Приангарье поступила первая партия вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В первую очередь рекомендуется вакцинироваться людям, которые входят в группу риска инфицирования. Это медики и работники образовательных организаций, дети, которые посещают детсады и школы, а также лица с риском тяжелого течения гриппа - люди старше 60 лет, пациенты с патологиями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушением обмена веществ, − сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

До начала эпидемического сезона в планах поставить вакцину против гриппа более половины от общей численности населения Иркутской области.