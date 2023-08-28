Самолет СУ-30 установили на территории Иркутского суворовского училища Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Самолет СУ-30 установили около нового Иркутского суворовского училища. О том, как проходят работы по установке воздушного борта рассказал в своем телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Самолет СУ-30 станет подарком для курсантов суворовского училища в Иркутске. Его установили на постаменте во внутреннем дворе учреждения, - рассказывает глава региона.

Суворовское училище откроет свои двери для учащихся первого сентября. Оно будет рассчитано на 420 студентов. В первый год туда зачислили 180 учеников.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в школе № 3 Свирска отремонтируют стадион и благоустроят территорию.