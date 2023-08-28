Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 5:24

12 нелегальных мигрантов выявили полицейские во время рейда в Иркутске

Сотрудники полиции проверили документы у 62 иностранных граждан
Таисия ЧЕМИСОВА
12 нелегальных мигрантов выявили полицейские во время рейда в Иркутске

12 нелегальных мигрантов выявили полицейские во время рейда в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов провели сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции проверили документы у 62 иностранных граждан. Как выяснилось, 12 из них находились на территории города с нарушением установленного режима пребывания. Шестерых привлекли к административной ответственности. Еще пятерых приговорили к штрафу с административным выдворением за пределы России, сообщают в МВД.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска задержали пятерых граждан Российской Федерации за то, что они заключили трудовые договоры с иностранцами, незаконно пребывающими на территории страны.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о ДТП, которые произошли на дорогах Иркутской области за неделю.