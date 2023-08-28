12 нелегальных мигрантов выявили полицейские во время рейда в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Рейдовые мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов провели сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции проверили документы у 62 иностранных граждан. Как выяснилось, 12 из них находились на территории города с нарушением установленного режима пребывания. Шестерых привлекли к административной ответственности. Еще пятерых приговорили к штрафу с административным выдворением за пределы России, сообщают в МВД.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска задержали пятерых граждан Российской Федерации за то, что они заключили трудовые договоры с иностранцами, незаконно пребывающими на территории страны.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о ДТП, которые произошли на дорогах Иркутской области за неделю.