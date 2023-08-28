В Забайкалье мужчину, который сидел на краю балкона дома, уговорили зайти внутрь

В Забайкалье мужчину, который сидел на краю балконе дома, уговорили зайти внутрь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Забайкалье мужчину, который находился на краю балкона дома на улице Костюшко-Григоровича, уговорили войти внутрь квартиры. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

- Сотрудники полиции определили его личность и нашли его родственников, которые приехали на место происшествия, - пишет издание.

Вместе с заместителем начальника УМВД России по Забайкальскому краю Юрием Тумановым и начальником УМВД по Чите Алексеем Голатенко они убедили мужчину не совершать поспешных действий и зайти внутрь квартиры.

Кроме того, отмечается, что Юрий Туманов провел разговор с мужчиной в течение 4 часов. Пока неясны мотивы мужчины.