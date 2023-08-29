Запрет на продажу алкоголя в Иркутске будет действовать 1 сентября
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Близится День знаний. Традиционно в этот день предприняты меры к «трезвому» празднованию. Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 сентября 2023 года будет действовать в течение всего дня. Во сколько начнет действовать ограничение, и кого оно коснется, рассказали в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
- Запрет продажи алкогольной продукции в Иркутске и регионе будет действовать в День Знаний 1 сентября с 8:00 до 23:00, - сообщают сотрудники службы.
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 1 сентября 2023 года коснется всех магазинов и супермаркетов города. Однако на кафе и другие заведения общепита запрет не распространяется. Там никто не откажет совершеннолетним посетителям в выборе алкогольных напитков.
А для тех, кто решит нарушить закон будут предусмотрены штрафы:
для граждан – до 2 тыс. руб.
для должностных лиц – до 4 тыс. руб.
для юр. лиц – до 40 тыс. руб.
День Знаний служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области с восьми утра будет принимать от жителей региона информацию о незаконной продаже алкоголя по телефонам «горячей линии»: 8 (3952) 34-25-48; 8-950-072-30-50.