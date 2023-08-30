За лето в Иркутской области отдохнули более 87 тысяч детей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На заседании областной межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления были подведены итоги третьей оздоровительной смены летней кампании 2023 года.

-Более 87 тысяч детей отдохнули в летних лагерях. Всего было организовано 683 лагерей с дневным пребыванием детей, 62 стационарных лагеря, 11 санаториев, 12 палаточных лагерей и 12 лагерей труда и отдыха, - говорят в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время третья оздоровительная смена подходит к концу, и еще более тысячи детей находятся на отдыхе. Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан также сообщила о том, что в период третьей смены был открыт лагерь «Казачье войско», где отдохнули 66 детей.

Планируется, что в 2024 году лагерь будет работать в полную мощность и проведет три смены. На осенние школьные каникулы запланирован отдых трех тысяч детей, из которых 657 будут находиться в 26 лагерях с дневным пребыванием, а 1210 детей отправятся на отдых в организации, путевки в которые были приобретены за счет бюджетных средств.

Все требования и меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса, будут соблюдены, включая обследование работников и оперативную передачу информации обо всех нештатных ситуациях с детьми на отдыхе.