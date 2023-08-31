В Иркутской области из-за грузовика поврежден мост через реку Лена Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По факту повреждения моста через реку Лена будет направлено обращение в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- 30 августа грузовик массой 60 тонн сломался на наплавном мосту в селе Верхоленск Качугского района, хотя его пропускная способность составляет не более 30 тонн. В результате ДТП были разрушены соединительные элементы моста и поврежден настил, - говорят в правительстве.

Сотрудники полиции зафиксировали факт разрушения моста. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые зафиксировали ДТП и ущерб, составив протокол. Материалы будут направлены для рассмотрения в ГУ МВД России по Качугскому району Иркутской области, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Виктор Цишковский.

Мост имеет только одну полосу движения, поэтому автомобильное движение по автодороге Верхоленск - Магдан остановлено уже вторые сутки.

В настоящее время предпринимаются усилия по буксировке автомобиля с проезжей части моста.