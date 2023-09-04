Открытие сквера имени Владимира Бронштейна в Иркутске состоится 6 сентября Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новый сквер на улице Полярной создали в Иркутске этим летом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сквер получил название – имени Владимира Бронштейна, в честь фронтовика, который 25 лет руководил Иркутским мясокомбинатом. В центре сквера ему установили бюст, - сообщают в администрации.

Кроме того, на сквере заасфальтировали дорожки, установили скамейки и посадили множество зеленых насаждений.

Торжественное открытие сквера имени Владимира Бронштейна состоится 6 сентября на улице Полярная, 104.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о праздничных мероприятиях, посвященных Дням русской духовности и культуры "Сияние России", которые открылись в Иркутске. Праздничные мероприятия продлятся до 14 сентября.