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НовостиОбщество4 сентября 2023 3:29

На улице Российской в Иркутске ограничили движение транспорта до 18 сентября

Движение ограничили из-за ремонта тепловой сети
Таисия ЧЕМИСОВА
На Улице Российская в Иркутске ограничили движение транспорта до 18 сентября

На Улице Российская в Иркутске ограничили движение транспорта до 18 сентября

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Движение транспорта ограничили в Иркутске по улице Российской в районе дома № 5. Об этом сообщает оператор тепловых сетей города.

- Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта пришлось ограничить движение транспорта до 17:00 18 сентября 2023 года, - сообщают в компании.

Движение транспорта ограничили в Иркутске по улице Российской в районе дома № 5. Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта ограничили в Иркутске по улице Российской в районе дома № 5. Фото: Яндекс.Карты

Оператор тепловых сетей города приносит извинения иркутянам за доставленные неудобства. Жителям Иркутска советуют заранее планировать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что торжественное открытие сквера Владимира Бронштейна состоится в Иркутске шестого сентября на улице Полярная, 104.