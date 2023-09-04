На улице Российской в Иркутске ограничили движение транспорта до 18 сентября

На Улице Российская в Иркутске ограничили движение транспорта до 18 сентября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Движение транспорта ограничили в Иркутске по улице Российской в районе дома № 5. Об этом сообщает оператор тепловых сетей города.

- Для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта пришлось ограничить движение транспорта до 17:00 18 сентября 2023 года, - сообщают в компании.

Движение транспорта ограничили в Иркутске по улице Российской в районе дома № 5. Фото: Яндекс.Карты

Оператор тепловых сетей города приносит извинения иркутянам за доставленные неудобства. Жителям Иркутска советуют заранее планировать свой маршрут и быть аккуратными на дорогах.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что торжественное открытие сквера Владимира Бронштейна состоится в Иркутске шестого сентября на улице Полярная, 104.