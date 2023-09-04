Движение на Култукском тракте перекроют пятого сентября Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Пятого сентября на Култукском тракте перекроют движение для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упродор «Прибайкалье».

- Движение автомобильного транспорта будет перекрыто всего на час, с 7:30 до 8:30 на федеральной трасса Р-258 «Байкал» на территории с 35 по 42 километр, - сообщают в учреждении.

Ограничение движения связано с проведением взрывных работ на строящемся участке дороги Иркутск - Улан-Удэ – Чита, км 26 – км 47 (обход села Моты)

Напомним, ранее КП-Иркутск писала об ограничениях движения на улице Российской до 18 сентября из-за ремонта тепловой сети.

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