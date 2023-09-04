Краснокнижного аиста доставили из Хужира в Иркутскую зоогалерею

Краснокнижного черного аиста доставили с Ольхона и передали в Иркутскую зоогалерею. Фото: Хужирский краеведческий музей имени Н.М. Ревякина

Краснокнижного черного аиста доставили с Ольхона и передали в Иркутскую зоогалерею. Сотрудники «Заповедное Прибайкалье», вместе с неравнодушными местными жителями, организовали отлов, передержку и транспортировку редкой птицы в областной центр. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях Иркутской зоогалереи

- Молодой аист едва на ногах стоит, а аппетит хороший. Первую рыбку съел буквально через 10 минут после прибытия. С ногами явные проблемы, будем разбираться в чем дело. Главное, что птицу не придется держать на системах, вытаскивая с того света, вовремя успели вмешаться, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что редкую птицу, которая отбилась от сородичей и поселилась на острове, заметили несколько недель назад. Аист обосновался на небольшом озере-болоте, питался рыбой и монгольскими жабами. Однако в последние дни состояние птицы ухудшилось. Специалисты забили тревогу и предположили, что сибирские морозы могут стать для нее серьезной угрозой. Птица прибыла в зоогалерею вечером, 3 сентября. Это уже второй аист, которого выхаживают сотрудники зоопарка.