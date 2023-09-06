Медведь на заливе Якоби? В Иркутске наткнулись на след животного - что говорят специалисты

Сибиряк наткнулся на след медведя на заливе Якоби у лесопитомника «Ерши». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях Иркутска начали распространяться пугающие фото. Сибиряк наткнулся на след медведя, да не где-то далеко в тайге, а прямо на заливе Якоби у лесопитомника «Ерши». Место популярно среди местных жителей, здесь часто гуляют. КП-Иркутск обратилась за комментариями к специалистам.

- К нам не поступали обращения от местных жителей по поводу обнаруженного следа медведя. Залив Якоби очень людное место, если что-то там было, мы бы немедленно среагировали, - говорят в ГУ МВД по Приангарью.

В Охотнадзоре по Иркутской области тоже информацию о косолапом в городе не подтвердили.

- Местные жители к нам не обращались, - говорят сотрудники.

Да и в лесопитомнике, где якобы гулял медведь, тоже ничего об этом не слышали. А специалисты питомника К-9 предположили, что это могла быть шутка.

- Думаю, это не медвежий след, - говорит директор питомника К-9 Вячеслав Славин, видевший снимок. - Предполагаем, что это дело рук человека. Ведь, если бы это был медведь, то присутствовали обязательно задние следы. К тому же когти расположены далеко от пятки. И будто гвоздем сделаны. На заливе Якоби у лесопитомника никогда не было видно медведей. Переживать не стоит.

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