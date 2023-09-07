МЧС: сильные дожди и ветер до 18 м/с ожидаются в Иркутской области 8 сентября Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

В пятницу, 8 сентября, в Иркутской области резко испортится погода. Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток в западных, северо-западных, центральных районах, днем в северных и южных районах местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, усиление западного и северо-западного ветра до 15-18 м/с, - сообщили в МЧС.

В горах даже может пойти снег, а на севере области ночью ожидаются заморозки до -2...-7 градусов.

Спасатели просят местных жителей не рисковать, не выходить на туристические маршруты, не отправляться в походы и в лес, зная, что начнется ненастье.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что, судя по прогнозу, дождь в городе прекратился буквально на день, но снова начнется и задержится до 10 сентября.