Трое подростков причастны к падению фонаря на улице Урицкого в Иркутске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Вечером 7 сентября на улице Урицкого в Иркутске неизвестные уронили фонарь. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Судя по записи с камер, в момент падения фонаря, по улице как раз шли трое подростков. Один мальчик прыгает на фонарь и крутится вокруг него, затем проделывает такой же трюк около другого фонаря, - сообщают в администрации.

Второй фонарь оказался не таким стойким. Под тяжестью подростка он накренился, а потом и вовсе «прилег на асфальт».

Теперь молодых людей призывают явиться в МКУ «Городская среда» на улицу Академическую, 12 до 17:00 11 сентября или позвонить по телефону: 48-69-10.