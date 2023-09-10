В иркутском Зоосаде принимают излишки урожая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодная акция «Добрый урожай» стартовала в иркутском Зоосаде. Сибиряков просят поделиться излишками овощей со своих огородов с животными. В том числе морковь, картошка, свекла, репа, тыква и кабачки. Угощения будут принимать ежедневно с 11:00 до 20:00 вплоть до конца сезона, сообщают в пресс-службе зоопарка.

- Ваш урожай станет настоящим подарком для наших зверушек, которые с удовольствием его съедят и обязательно оценят вашу заботу! - говорят в зоосаде. - Важно отметить, что для нас крайне важно, чтобы все овощи были свежими и качественными. Ведь наша главная цель - заботиться о здоровье и благополучии наших зверушек.

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