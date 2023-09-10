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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 6:58

В Усть-Илимске во время пожара в многоквартирном доме пожарные спасли 17 человек

На место были направлены три пожарных расчёта
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Усть-Илимске во время пожара в многоквартирном доме пожарные спасли 17 человек

В Усть-Илимске во время пожара в многоквартирном доме пожарные спасли 17 человек

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 9 сентября загорелась квартира на первом этаже жилого дома в городе Усть-Илимске. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 07:51. Едкий дым быстро заполнил подъезд.

- На место были направлены три пожарных расчёта, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были спасены 13 человек, в том числе трое детей, по лестницам из окон соседних квартир были спасены ещё четверо детей. С первого этажа самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Потушить огонь удалось за несколько минут. Пламя уничтожило мебель и вещи на площади 10 квадратных метров.

Предварительная причина случившегося - нарушение правил пожарной безопасности во время использования электротехники

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