«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов в Заксобрание Иркутской области

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Законодательного собрания в Иркутской области подходят к концу. По 99,37 % обработки протоколов участковых избирательных комиссий по единому округу в регионе лидерство занимает «Единая Россия». Свой выбор в пользу этой партии сделали 237 611 человек. Это 54,58% населения. Данные опубликованы на сайте ЦИК России.

Предварительные итоги голосования на выборах депутатов Законодательного собрания в Иркутской области. Фото: ЦИК России

На второе место вырвалась партия "КПРФ". За нее свой голос отдали 67 418 человек. Третье место по количеству голосов занимает "ЛДПР" – 42 168 голосов.

Кроме того, партия «Новые люди» получила 32 504 голоса, за нее голосовали более 7% населения.

Партия «Справедливая Россия – За правду» получила 31 247 голосов. На шестом месте стоит партия РПСС – 5886 голосов. Меньше всего голосов жители Иркутской области отдали за партию «Гражданская платформа» - 4 348 голосов.