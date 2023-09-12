269 выпускников иркутских лицеев поступили в престижные вузы России Фото: Дмитрий СТЕШИН

Лицеи Иркутска – ИГУ и № 3 вошли в рейтинг 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. вошли в рейтинг 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Старшеклассники выбрали для себя учебные заведения, известные по всей стране. Среди них: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

– 269 иркутских выпускников поступили в одни из самых престижных вузов страны. В основном, ученики выбирают технические профессии. Сегодня в Иркутске уделяется особое внимание модернизации этой сферы: строим новые социальные объекты, оснащаем школы современным оборудованием, поддерживаем молодых специалистов, – отметил мэр Руслан Болотов.

В лицеях работают профильные классы. В них можно пройти подготовку по основным направлениям: математике, химии, физике, биологии, иностранным языкам. Ученики нередко применяют свои навыки на научных конференциях и олимпиадах.