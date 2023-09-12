Убил друзей на рыбалке: житель Усть-Илимска нанес ножевые ранения двум своим приятелям

48-летнего жителя Усть-Илимска ждет 18 лет колонии за двойное убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске 48-летнего жителя Усть-Илимска приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство двух приятелей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Суд выяснил, что с 31 июля по 1 августа 2020 года мужчина со своими знакомыми находился на рыбалке на берегу залива «Каменный» реки «Каменка» около поселка Бадарма. Приятели пили алкогольные напитки, но в какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый взял нож и ударил одного товарища в шею, а второму нанес множественные ножевые ранения в жизненно важные части тела. Мужчины скончались на месте происшествия, - рассказывают в прокуратуре.

Суд приговорил подсудимого к 18 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.