Подрядчики обновляют участки на автодороге Тайшет – Чуна – Братск Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В 2023 году на автомобильной дороге Тайшет – Чуна – Братск приводят в нормативное состояние семь участков общей протяженностью 58,8 километра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Один из самых крупных дорожных объектов Иркутской области – это дорога Тайшет – Чуна – Братск. Ее начали строить в 80-е годы прошлого века, однако работы так и не довели до конца. Эта дорога могла сэкономить четыре часа тем, кто ехал из Братска в Тайшет, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Сейчас ведутся ремонтные работы на участке с 11 по 31 километр. Подрядчики убирают пучинистый грунт, занимаются дорожной одеждой и асфальтированием дороги.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, какие дорожные ограничения ждут жителей областной столицы этой осенью.