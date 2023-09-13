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НовостиЗдоровье13 сентября 2023 4:37

Эпидемиологи: в Иркутске скоро может начаться рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сезон вирусных заболеваний скоро может начаться в Иркутске
Таисия ЧЕМИСОВА
Сезон вирусных заболеваний скоро может начаться в Иркутске

Сезон вирусных заболеваний скоро может начаться в Иркутске

Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом может скоро начаться в Иркутске. Это происходит из-за того, что в школы вернулись дети. Ведь именно они болеют чаще. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону и главного внештатного эпидемиолога минздрава.

- Врачи считают, что эпидемии можно избежать, если поставить вакцину до начала вирусных болезней, - сообщают в администрации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала, что в регион поступила первая партия вакцины против гриппа. Кроме того, стало известно, кому положена бесплатная прививка от гриппа в Иркутске и где можно вакцинироваться.