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НовостиОбщество19 сентября 2023 1:03

Самолет, летевший в Улан-Удэ, перенаправили в Иркутск из-за тумана

Рейс из Москвы приземлился в Иркутске
Таисия ЧЕМИСОВА
Самолет, летевший в Улан-Удэ, перенаправили в Иркутск из-за тумана

Самолет, летевший в Улан-Удэ, перенаправили в Иркутск из-за тумана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, летевший из Москвы в Улан-Удэ, не смог приземлиться в Бурятии из-за густого тумана, окутавшего аэропорт. Об этом сообщает генеральный директор аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев.

- Рейс авиакомпании СмартАвиа следовавший из Москвы в Улан-Удэ ушел в аэропорт Иркутск из-за тумана, - говорит Дмитрий Гармаев.

По словам генерального директора, погода уже улучшается, и сотрудники аэропорта обслужили несколько рейсов из Москвы и Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что отопительный сезон стартовал в Иркутске.