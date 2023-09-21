VI Братский экономический форум проходит в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

VI Братский экономический форум открылся в северной столице Иркутской области. Его основная тема - "Бережливое производство". В мероприятии принимают участие более 350 делегатов, включая представителей регионального правительства, 11 муниципалитетов Приангарья, а также городов-побратимов Бреста (Беларусь) и Дархана (Монголия). Кроме того, на форуме представлены экспозиции 42 компаний из разных регионов страны.

- Каждый год Братск становится площадкой для обсуждения важных вопросов социально-экономического развития муниципальных образований, эффективного использования ресурсов региона и развития межмуниципального сотрудничества - подчеркнул Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев на открытии форума.

Мэр Братска Сергей Серебренников также отметил, что форум стал очень востребованной площадкой, которая выходит за первоначально задуманные рамки, так как экономика и жизнь требуют новых подходов.